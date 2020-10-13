العراق يعيد إرسالية أنابيب بلاستيك إلى الإمارات

2020/10/13 | 15:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن إعادة إرسالية أنابيب بلاستيك من ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة، إلى دولة الإمارات، مشيرة إلى أنها غير مستوفية لشروط الاستيراد.

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "هيئة المنافذ الحدودية، منفذ ميناء خور الزبير في محافظة البصرة، أعادت إرسالية أنابيب بلاستيك إلى الباخرة الراسية بالميناء لدولة الإمارات"، مبينة أنها "بواقع حمولة (578 بندل او حزمة) غير مستوفية لشروط استيرادها ومطابقتها للمواصفات".

وأضافت أن "عملية الإعادة تمت وفق محضر أصولي من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض"، لافتة إلى أن "أعضاءها من شعبة الاستخبارات والأمن الوطني وشرطة الجمارك والمركز الجمركي ومديرية منفذ ميناء خور الزبير/ هيئة المنافذ الحدودية".





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