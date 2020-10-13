"جي.بي.مورجان" يحقق أرباحاً تتجاوز التقديرات خلال الربع الثالث

2020/10/13 | 15:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أرباح بنك "جي.بي.مورجان تشيس" بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الثالث من العام الحالي، بدعم زيادة إيرادات التداولات.

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