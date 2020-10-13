وزير التخطيط العراقي يبحث مع مسؤول فرنسي زيارة الكاظمي لباريس وتنفيذ مترو بغداد

2020/10/13 | 15:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال الفرنسي، جون نوبل بونيو، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لوزير التخطيط، بحث آفاق التعاون المشترك بين …

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