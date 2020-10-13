العنود العيسى تتصدر تريند تويتر فى السعودية وتوجه رسالة للمتنمرين بها

2020/10/13 | 15:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تصدرت البلوجر السعودية الشهيرة العنود العيسى ، حديث رواد مواقع السوشيال ميديا بالمملكة ، بعد نشرها مقاطع فيديو لها ، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وهى تستعرض مفاتن جسدها بشكل آثار غضب المجتمع السعودي.الأمر الذى آثار ضجة كبيرة بين النشطاء السعوديين ، وتصدر هاشتاج باسم العنود العيسى ، مرفقاً […]

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