فيغارو: المواجهة مع سلاح المليشيات في العراق تعتمد على نتائج الانتخابات الامريكية

2020/10/13 | 15:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر تقرير لصحيفة لوفيغارو الفرنسية من أن السلاح المنفلت والفصائل المسلحة المنتشرة في بغداد وعددٍ من المحافظات تعد تحدياً رئيساً يواجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وذكر تقرير صحيفة لوفيغارو، أن الهدنة المعلنة من قبل فصائل مسلحة أعلنت خلالها عدم مهاجمة القوات الأمريكية في العراق كانت مشروطة ً بتقديم الحكومة في بغداد جدولاً زمنياً لسحب هذه […]

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