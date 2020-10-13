خسائر الاقتصاد الأمريكي من وباء كورونا ضعف ما تم إنفاقه على الحروب

2020/10/13 | 15:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قال وزير الخزانة السابق لورانس سمرز، وخبير الاقتصاد في جامعة هارفارد، ديفيد كاتلر، إن الأضرار التي تلحق بالولايات المتحدة من وباء فيروس كورونا قد تصل إلى 16 تريليون دولار.

ووفقا لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية، تشير التقديرات إلى أن نحو نصف هذا المبلغ يرجع إلى خسائر الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الإغلاق العام وتوقف عمل بعض قطاعات الاقتصاد، فضلا عن الأضرار الناجمة عن ارتفاع معدل الوفيات بين الأمريكيين.

وبحسب الوكالة، يقدر مبلغ 16 تريليون دولار بنحو 90 % من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة، وهو ضعف ما أنفقته الدولة على الحروب في أفغانستان والعراق وسوريا.

ومن جانبها أكد سمرز وكوتلر إلى أن تقديراتهم استندت إلى افتراض بأن الولايات المتحدة ستتمكن من احتواء الفيروس بحلول خريف عام 2021.

وأكد الخبراء، في وقت سابق، أن الاقتصاد الأمريكي كان قد انكمش في الربع الثاني من هذا العام، بنسبة 32.9 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي آذار / مارس الماضي، قررت الحكومة الأمريكية تخصيص تريليوني دولار لدعم اقتصاد البلاد.



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