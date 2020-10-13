البنك المركزي يناقش مكافحة “غسيل الأموال” مع المنظمات غير الحكومية ووزارة التجارة

2020/10/13 | 15:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

بحث البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، مكافحة عمليات غسيل الأموال في المنظمات غير الحكومية والشركات المسجلة في وزارة التجارة.

وقال البنك، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “محافظ البنك المركزي العراقي رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصطفى غالب مخيف، ترأس الجلسة الاعتيادية الأولى للمجلس لعام ٢٠٢٠ الذي ضم أعضاء المجلس من الوزارات ذات العلاقة والدوائر الغير مرتبطة بوزارة”.

وناقش المجلس، “عدة مواضيع ضمن جدول الأعمال منها ضوابط العناية الواجبة لعملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الخاصة (بدائرة المنظمات الغير حكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء)”.

كما تمت مناقشة “ضوابط العناية الواجبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدائرة مسجل الشركات – وزارة التجارة، فضلاً عن مناقشة الإجراءات المتخذة بما تم إنجازه من عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب”.

وأكد المجلس على “ضرورة انفاذ العمل بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه مع ضرورة تفعيل ورش العمل الخاصة بعرض ماهية عمل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وألية عمل الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها وكيفية التعامل مع هذه الحالات بما يساهم في نشر ثقافة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.



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