بالوثيقة.. عودة الدوام الرسمي بالمؤسسات الحكومية كافة بالبصرة بنسبة 100%

2020/10/13 | 15:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_ بغداد قرر محافظ البصرة، اسعد العيداني، الثلاثاء، اعادة الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة في المحافظة، بنسبة 100%.وحصلت /أين نيوز/، على وثيقة صادرة من مكتب المحافظ أسعد العيداني، تضمنت اعماماً جاء فيه: "تقرر ان يكون الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة 100%

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