تحطم طائرة مسيرة مجهولة عند حدود إيران مع أذربيجان

2020/10/13 | 15:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تحطمت طائرة مسيرة مجهولة في شمال إيران قرب الحدود مع أذربيجان، وفق وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” اليوم الثلاثاء، مع تجدد المعارك بين باكو ويريفان في إقليم ناغورنو قره باغ.

وأوضحت الوكالة أن طائرة من دون طيار سقطت صباحاً في أراض زراعية قرب مدينة بارس أباد مغان في محافظة أردبيل بشمال إيران.

ونقلت “إرنا” عن مساعد محافظ أردبيل للشؤون السياسية والأمنية بهروز ندايي، قوله إن “ملكية هذه الطائرة المسيرة وكيف تحطمت في المنطقة قيد التحقيق”.

وأشارت إلى أن الطائرة “ربما كانت تابعة للجيش الأذربيجاني أو الأرمني”، ناقلة عن المسؤول المحلي تأكيده أن تحطمها لم يتسبب بأي أضرار.

وأعلن إقليم ناغورنو قره باغ ذو الغالبية الأرمنية انفصاله عن أذربيجان في مطلع التسعينات ما أدى إلى حرب تسببت بسقوط 30 ألف قتيل.

ويشهد الإقليم منذ 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، معارك هي الأعنف منذ العام 1994.



وتجددت المعارك في الأيام الماضية على رغم إعلان الطرفين التوصل برعاية روسيا، الى هدنة انسانية اعتبارا من السبت.

وسبق لإيران أن دعت الطرفين إلى وقف القتال، مبدية استعدادها للمساهمة في بدء مباحثات بينهما.



لكن طهران حذّرت في الوقت عينه أذربيجان وأرمينيا من أنها لن تقبل أي “اعتداء” على أراضيها، وذلك بعد تكرار سقوط قذائف على مناطق حدودية.

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