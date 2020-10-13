النفط تؤكد ضرورة التعجيل بخطط استثمار الغاز المصاحب

2020/10/13 | 15:39 - المصدر: NRT عربية

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حقل نفطي

فوتو: ارشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد وزير النفط احسان عبد الجبار، الثلاثاء، على ضرورة الإسراع بوضع خطط لاستثمار الغاز المصاحب.

وذكر الوزارة في بيان اليوم، 13 تشرين الأول 2020، أن وزير النفط، إحسان عبد الجبار، بحث خلال اجتماع،عبر الفيديو، عقده مع الرئيس الإقليمي لشركة "بريتش بتروليوم" في الشرق الأوسط ستيفن ويليس، ومدير الشركة في العراق زيد الياسري، أهمية التعجيل بخطط استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقل الرميلة النفطي وايقاف ومعالجة الانبعاثات الكاربونية.

وأضاف البيان أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة إدامة الإنتاج في حقل الرميلة النفطي، والفرص الاستثمارية المتاحة في مجال النفط والغاز".

وأشار عبد الجبار، بحسب البيان، إلى "أهمية الارتقاء بمواصفات الإنتاج ،وتحسين نوعية الخام ،والعمل على تعزيز ذلك"، مشددا على ضرورة الإسراع بوضع خطط وآليات لاستثمار الغاز المحترق المصاحب للعمليات النفطية ومعالجة الانبعاثات الكاربونية .

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود وزير النفط والوزارة في متابعة خططها الرامية إلى التعجيل بتنفيذ مشاريع إدامة وتطوير الإنتاج الوطني والاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية من خلال تكثيف اللقاءات مع المسؤولين في الشركات الوطنية والعالمية لتعزيز فرص التعاون المشترك، وبما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

ر.إ

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