الحشد الشعبي يباشر بعملية تأمين خطة زيارة وفاة الرسول في النجف الاشرف

2020/10/13 | 15:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ النجف..

أعلنت قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي، الثلاثاء، أن عناصر فرقة الامام علي القتالية (اللواء 2 حشد شعبي) بدأت بالانتشار في ما أوكل اليها من مهمام في خطة تأمين زيارة وفاة الرسول الاعظم (صلى الله عليه واله) في النجف.

وقال قائد العمليات اللواء علي الحمداني لـ /المعلومة/ إن “فرقة الامام علي القتالية التي تتولى مهام تأمين قواطع النجف الاشرف باشرت بتوزيع قطعاتها على مختلف المحاور بعد التنسيق مع القيادات الامنية في المحافظة”.

واضاف الحمداني ان “الفرقة اسندت بـ 5 افواج وزعت على طريق الشامية وكربلاء والكفل، فيما تتواجد قطعات لمسك مناطق مهمة بالاضافة الى الاسناد الاستخباري والامني والطيران المسير”، مؤكدا “وجود اكثر من قوة احتياطية في مقر العمليات.” انتهى25ش

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