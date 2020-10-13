انفجار بيروت..القاضي العدلي يتلقى تقرير الـ

2020/10/13 | 15:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان تقرير المسح الميداني الذي قام به فريق المكتب الفيدرالي الأميركي أف بي آي في مسرح الجريمة.

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