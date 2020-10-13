وزير النفط العراقي يؤكد ضرورة الإسراع بوضع خطط لاستثمار الغاز المصاحب

2020/10/13 | 15:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، ضرورة الإسراع بوضع خطط لاستثمار الغاز المصاحب.وذكر بيان للوزارة، أن "وزير النفط بحث خلال اجتماع ،عبر الفديو، عقده وزير النفط مع الرئيس الإقليمي لشركة "بريتش بتروليوم" في الشرق الأوسط …

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