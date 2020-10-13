وفد وزارة البيشمركة يصل بغداد لبحث زيادة التنسيق الأمني مع القوات الاتحادية

2020/10/13 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة البيشمركة بحكومة إقليم كردستان، وصول وفد منها الى العاصمة بغداد بهدف عقد لقاءات مع القيادات العسكرية بوزارة الدفاع الاتحادية.

الأمين العام للوزارة جبار ياور كان قد أكد في وقت سابق، ان اللجنة العليا للتنسيق ستبحث خلال زيارتها الى بغداد في آلية التنسيق بين الجانبين بغية تنفيذ المحاور التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة، ومن بينها افتتاح غرفة تنسيق مشتركة بين ضباط وزارة البيشمركة وضباط الجيش العراقي في ديالى وكركوك ومخمور والموصل، بالإضافة إلى غرفة تنسيق في أربيل وأخرى في بغداد، فضلا على تشكيل خط دفاع مشترك بدلاً من خطي دفاع البيشمركة والجيش في تلك المحاور، وتنفيذ عمليات مشتركة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

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