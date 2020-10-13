2020/10/13 | 15:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداعيات "كورونا".. الانتحار يحصد أرواح مزيد من العراقيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/13 | 15:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تداعيات "كورونا".. الانتحار يحصد أرواح مزيد من العراقيين ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تداعيات "كورونا".. الانتحار يحصد أرواح مزيد من العراقيين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).