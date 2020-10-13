2020/10/13 | 15:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، المباشرة بتنفيذ مخرجات جلسة محافظة ذي قار بزيارة عدد من المشاريع الخدمية.

وقالت الامانة في بيان، إنه "تنفيذاً لما جاء بقرارات مجلس الوزراء الصادرة خلال الجلسة المنعقدة في محافظة ذي قار الاسبوع الماضي، والخاصة بتحسين الواقع الخدمي للمحافظة، باشرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإشراف على تنفيذ مخرجات تلك القرارات".وأضافت، أنه "أجرى فريق مشترك من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، و وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة، بزيارة مشاريع طريق الفجر - آل بدير، وتأهيل جسر النصر، وماء الإصلاح، لغرض الاطلاع على نسب الإنجاز المتحققة، والوقوف على أهم العقبات التي قد تعيق مراحل العمل، ومعالجتها الفورية".ونقل الفريق، وفقا للبيان، "خلال الاجتماعات المنفصلة التي عقدها مع الملاكات الهندسية والفنية للمشاريع، توجيهات الأمين العام لمجلس الوزراء، بضرورة مضاعفة الجهود ورفع وتيرة العمل للمراحل المتبقية، وإنجاز المشاريع خلال فترة الشهرين المقبلين، والمباشرة بتقديم الخدمات إلى أهالي الأقضية والنواحي في المحافظة".

وأشار الى أن "الوفد ضم إضافة إلى ممثلين عن الأمانة لمجلس الوزراء، الوكيل الفني لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة، والمدير العام لشركة آشور للمقاولات، والمدير العام لدائرة الطرق والجسور، إضافة إلى المعاون الفني لمحافظ ذي قار ومدير دائرة الطرق والجسور في المحافظة".

وأكدت الامانة أن "الجهات ذات العلاقة ستستمر بإجراء الزيارات الميدانية المتتالية، إلى بقية المشاريع التي تشمل الجهات القطاعية كافة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة مجلس الوزراء تعلن المباشرة بتنفيذ مخرجات جلسة محافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة مجلس الوزراء تعلن المباشرة بتنفيذ مخرجات جلسة محافظة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).