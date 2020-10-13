لجنة التعديلات الدستورية: نقطتا الخلاف تتعلق بالنظام السياسي وتشكيل الحكومة

2020/10/13 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت لجنة التعديلات الدستورية النقاط الخلافية في الدستور العراقي.

عضو اللجنة يونادم كنا، أكد في تصريح، أن أبرز النقاط الخلافية تتعلق بالمادة مائة وأربعين، وطبيعة النظام السياسي جمهورياً كان أم رئاسياً أم برلمانياً، مشيرا الى أن النقاط الخلافية الأخرى تتعلق بتشكيل الحكومة، وهل الكتلة البرلمانية الأكبر الحاصلة على عدد أكبر من المقاعد أم القائمة الفائزة؟.

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