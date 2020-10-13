الصحة النيابية تستبعد دخول البلاد بموجة ثانية من كورونا

2020/10/13 | 15:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

استبعدت لجنة الصحة النيابية، الثلاثاء، دخول البلاد بموجة ثانية من فيروس كورونا خلال الايام المقبلة.

وقال عضو اللجنة حسن خلاطي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “نسب الشفاء في الاسبوعين الاخيرين سجلت اعداد كبيرة وتفوق الاصابات اليومية وهذا الامر ايجابي في مواجهة الوباء”، لافتا الى ان “ العراق لم يسجل اصابات مرتفعة خلال زيارة الاربعينية وبقي المعدل اليومي لا يتجاوز ٣ الاف حالة فقط”.

واضاف ان “دخول البلاد بموجة ثانية من فيروس كورونا امر مستبعد ولن يتحقق في ظل المؤشرات الراهنة”، مبينا ان “البلاد لا تزال في الموجة الاولى ولا حديث لموجة جديدة”.

وعلقت مديرة الطوارئ الإقليمية في مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي، دوريت نيتسان، عن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من الدول.



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