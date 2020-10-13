دي بروين ينسحب من تشكيلة بلجيكا قبيل مواجهة آيسلندا

2020/10/13 | 15:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة – واع

أعلن المنتخب البلجيكي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ، انسحاب نجم خط وسطه كيفن دي بروين من التشكيلة التي ستواجه آيسلندا في دوري الأمم الأوروبية بسبب إصابة غير محددة.

وقال المنتخب البلجيكي في بيان مقتضب: إن "كيفن دي بروين عاد إلى ناديه (مانشستر سيتي) بسبب تعرضه الى إصابة غير محددة ولن يكون جاهزاً بما يكفي لمواجهة آيسلندا يوم غد الأربعاء، في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية في المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية بكرة القدم " .

وتحتل بلجيكا المركز الثاني في مجموعتها برصيد ست نقاط، وتتخلف بفارق نقطة واحدة عن إنجلترا المتصدرة، فيما تقبع آيسلندا في المرتبة الرابعة الأخيرة من دون رصيد من النقاط، وتحتل الدنمارك المركز الثالث بأربع نقاط .

المصدر: روسيا اليوم

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