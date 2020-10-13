السليمانية.. اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا تصدر عددا من القرارات

2020/10/13 | 15:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا في محافظة السليلمانية، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لها بحضور رئيسها المحافظ هفال ابوبكر عدد من القرارات تعليمات واجراءات جديدة لتقييم الموقف الوبائي ومواجهة الجائحة في المحافظة.

وقالت المحافظة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا عقدت اليوم اجتماعا وصدر عنه عدد من القرارات وهي كالتالي:

1-يتعين على حكومة اقليم كوردستان الالتزام بتوفير الرواتب والميزانيات المالية الضرورية للمؤسسات الحكومية خاصة في القطاعات الصحية والتربوية وقوات الأمن الداخلي، وموظفي الخدمات لكي يتمكنوا من تقديم الخدمات الى المواطنين، ومكافحة فايروس كورونا.

2-على المواطنين انيقوا انفسهم بأنفسهم والالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية كافة.

3- على رؤساء الوحدات الادارية، ومسؤولي مديريات الدولة والقطاع الخاص توصية موظفيهم بالارشادات الوقائية واجراء متابعة دقيقة لهم في هذا الاطار.

4-لا يسمح لأي مراجع او مواطن دخول اي دائرة ومؤسسة تابعة للدولة دون الالتزام بالتعليمات والتدابير الصحية والوقائية.

5-تجري اللجنة المشتركة للوحدات الادارية، والدوائر ذات الصلة متابعة ومراقبة دقيقة في اطار تنفيذ التعليمات والاجراءات الصحية في الاماكن العامة واي مكان لا يتلزم يتم اغلاقه، وتوجيه عقوبة مالية له.

6-اعادة فتح المراكز التعليمية الجامعية بشرط الالتزام بالتعليمات والاجراءات الصحية.

7 يُمنع وبشكل تام إقامة مراسم العزاء وزيارة المقابر واقامة المراسم الدينية.

8- تقوم مديرية الدفاع المدني في السليمانية وبالتعاون مع رئاسة البلدية بتعفير وتعقيم المساجد داخل الاسواق، والدوائر والاماكن العامة التي انتشر فيها الوباء او تحيط بها مخاطر تفشيه.

9-على القنوات الاعلامية المساهمة الفاعلة في توعية المواطنين لإرتداء الكمامات والمشاركة بالحملة الوقائية، كمهمة انسانية وصحية ووطنية.

PUKmedia ترجمة‌

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