إصابة رئيس الاستخبارات الداخلية الالماني بفيروس كورونا

2020/10/13 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تأكدت إصابة رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وذلك بحسب ما أعلنته الهيئة اليوم الثلاثاء.

وأضافت متحدثة باسم الهيئة اليوم، إنه تم إجراء الاختبار لتوماس هالدنفانج أمس الإثنين، وظهرت نتيجته أمس أيضاً.

وكانت صحيفتا “تاغس شبيغل” و”بيلد” الألمانيتان نشرتا أنباء عن إصابة هالدنفانج بالفيروس.

وأضافت الهيئة أن هالدنفانج سيواصل العمل من المنزل، وقالت المتحدثة: “قدرة الهيئة على العمل مضمونة بالكامل، حيث أن الهيئة مستعدة لحوادث من هذه النوعية”، موضحة أنه تم تشكيل فريق الأزمات بالفعل مع بداية الوباء.

يشار إلى أن هالدنفانج (60 عاماً) يدير جهاز الاستخبارات الألمانية الداخلية منذ حوالي عامين.

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