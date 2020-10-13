ظهور أول إصابات محلية بكوفيد 19 منذ شهرين في بر الصين الرئيسي

2020/10/13 | 16:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..عاد فيروس كوفيد 19 إلى الظهور بعدد محدود من الإصابات في الصين بتسجيل أول عدوى محلية بهذا الوباء في البر الصيني الرئيسي منذ نحو شهرين.يأتي ذلك في الوقت الذي باشرت فيه السلطات الصحية الصينية اختبارات في مدينة تشينغداو بإقليم شينجيانغ، في شرق البلاد، تدوم 5 أيام وتشمل كل سكانها المقدرين بنحو 9 […]

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