الصحة تسجل 3921 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/10/13 | 16:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي لليوم الثلاثاء، في جميع محافظات العراق.

وفيما يلي الموقف الوبائي كاملاً:

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