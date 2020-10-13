بندر يعلن الحرب على فلسطين - مهند عبد الحميد

2020/10/13 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مهند_عبد_الحميد تتبنى النخبة الخليجية الجديدة المكونة من الأبناء سياسة تتبيع جديدة بإضافة إسرائيل لأمريكا، وتعتبر ذلك حقا "سياديا".



وقد اختارت مرحلة وتوقيتا شائكين، مرحلة صعود "الترامبية" و"النتنياهوية" المتمردتين على النظام والقانون الدوليين وسياساته وبخاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.



أما التوقيت فقد اختارته النخبة الجديدة في زمن جائحة كورونا التي دفعت معظم دول العالم الى الانسحاب نحو الداخل.



كما اختارت توق ......





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