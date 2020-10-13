خريف الأخبار الغامضة!! - احمد جمعة

2020/10/13 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة هل بلغنا حقبة الأخبار السيئة؟بتوجيهٍ من عروشِ سلاطين الزمان، وأمراءُالتكفير، منذ مئاتِ السنين، كانرأسُ أبو العلاءالمعّري، مطلوبٌ، تم بترُ رأسَ الشاعر،الفيلسوف، فانتهى عصرُ الفلسفة...A.Jالمفارقة أن الاقتصاد إذا كان يقود السياسة في النظرية العلمية، فمن يقود الثقافة؟! في الحياة اليومية العربية والخليجية خاصة والبحرينية تحديدًا؟ الثقافة عربة بلا عجلات، وهذا الجواب على السؤا ......





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