2020/10/13 | 16:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء، أن فكرة تحقيق مناعة جماعية ضد فيروس كورونا، عن طريق السماح بانتشاره دون قيود، يتعارض مع النهج العلمي والأخلاقي.

وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي مصغر عقده في جنيف، اليوم (13 تشرين الاول 2020) انه "تاريخيا لم يسبق استخدام مناعة القطيع بمثابة استراتيجية لمكافحة مرض معين فكيف مع جائحة".

وأشار غيبريسوس، إلى أن فكرة مناعة القطيع التي بموجبها يتوقف انتشار الوباء عندما تكون لدى نسبة كبيرة من السكان مناعة ضد الوباء، مبنية على التطعيم العام، وليس على حرية انتشار الفيروس بين الناس.

ولفت الانتباه إلى قلة المعلومات لدى الأطباء عن المناعة ضد الفيروس التاجي المستجد.



فمثلا ، لم تحدد إلى الآن كم تبقى المناعة ضد الفيروس المسبب لـ "كوفيد-19" لدى الشخص الذي تعافى من المرض.

واضاف انه لا تزال العديد من البلدان بعيدة عن بلوغ مستوى مناعة القطيع، مشيرا إلى أنه إلى الآن لم تدرس بالضبط آثار "كوفيد-19" في الجسم على المدى البعيد.

وكان العالم الروسي ألكسندر غينسبورغ، رئيس مركز "غماليا" قد عبر في وقت سابق عن شكوكه بإمكانية نشوء مناعة جماعية، نتيجة انتشار المرض بين الناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تكشف موقفها بشأن تطبيق فكرة ''مناعة القطيع'') نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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