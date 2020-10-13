بينهم زوجته وأطفاله.. يمني يقتل 12 شخصا في خلاف عائلي

2020/10/13 | 16:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤولون يمنيون الثلاثاء، أن رجلاً يمنيًا قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بينهم زوجته وأطفاله الثلاثة، في نزاع عائلي في محافظة البيضاء وسط اليمن.

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