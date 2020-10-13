شكري يؤكد ضرورة تعاون مصر والأردن والعراق في الطاقة والإعمار والكهرباء

2020/10/13 | 16:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أهمية آلية التنسيق الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.وقال شكري، خلال مؤتمر مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والعراقي فؤاد حسين، بالقاهرة، إن اجتماع اليوم يأتي في إطار التعاون وفقاً لتوجيهات القادة …

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