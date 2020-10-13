سائرون تتهم الحكومة بـ”افتعال” أزمة الرواتب لتكبيل العراق بالديون

2020/10/13 | 16:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… اتهم النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الثلاثاء، الحكومة بافتعال أزمة الرواتب لتكبيل العراق بالقروض الخطيرة.وقال العكيلي لـ /المعلومة/ ، إن “تأخر الرواتب مسرحية مفتعلة هدفها الضغط على البرلمان للتصويت على اقتراض جديد يكبل العراق والأجيال القادمة فوائد خطيرة “.وأضاف أن “مجلس النواب عليه أن ينظر للازمة المالية بشكل علمي […]

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