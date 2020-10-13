عاجل | وزارة الصحة: تسجيل 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 4158 حالة و58 وفاة

2020/10/13 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– وزارة الصحة: تسجيل 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 4158 حالة و58 وفاة .

– الصحة: حالات الشفاء الكلي: 344208 حالات بنسبة شفاء أكثر من 84 بالمئة.

– الصحة: عدد الإصابات الكلي: 409358 إصابة.

– الصحة: عدد الحالات التي تحت العلاج: 55180 حالة.

– الصحة: عدد الحالات الراقدة في العناية المركزة: 501 حالة.

– الصحة: عدد الوفيات الكلي: 9970.

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