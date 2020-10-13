العراق والناتو يؤكدان استمرار التعاون على تطوير المؤسسة العسكرية

2020/10/13 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحثت وزارة الدفاع وبعثة الناتو في العراق تطوير المؤسسة العسكرية العراقية.

وأكد رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله خلال لقائه بقائد بعثة الناتو في العراق الجنرال جيني كاردينيا على أهمية وضع خطط شاملة لتطوير الجيش العراقي واستمرار التعاون الثنائي لتعزيز قدرات مفاصل المؤسسة العسكرية بما يصب بمصلحة العراق والمنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار.

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