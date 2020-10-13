تعليق العمل بمشروع ميناء مبارك في الكويت لأسباب اقتصادية وسياسية

2020/10/13 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في خطوة مفاجئة، أعلن المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية يوسف العبد الله الصباح، أن بلاده علقت العمل بمشروع ميناء مبارك الكبير.

صحيفة القبس الكويتية نقلت عن الصباح تصريحا أكد فيه ان العمل بالمشروع الذي تبلغ تكلفته أكثر من ستة مليارات دولار، سيتوقف لحين إجراء مزيد من دراسات الجدوى، مبررا ذلك بأن العمق القليل للمياه المحاذية للمشروع سترفع تكاليف الجرف والأعمال بشكل هائل على حد تعبيره، وهو ما يجعل انشاء الميناء غير مجدٍ او مربح، في ظل الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، إضافة الى ما يسببه المشروع من مشاكل جيوسياسية مع جيران الكويت.

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