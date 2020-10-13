بارزاني يضع حجر الأساس لجسر إستراتيجي: بصبر المواطنين سنتجاوز الأزمات

2020/10/13 | 16:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وضع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، الحجر الأساس لمشروع إنشاء جسر إستراتيجي في قضاء رانية ضمن منطقة رابرين في محافظة السليمانية.

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