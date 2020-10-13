الصحة تسجل 4158 حالة شفاء و3921 إصابة جديدة بكورونا

2020/10/13 | 16:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي لفايروس كورونا المستجد، مسجلة ارتفاع جديد بالاصابات مع استمرار تسجيل حالات شفاء اكثر.

وبحسب الموقف الوبائي، فإنه "تم تسجيل 3921 اصابة جديدة بكورونا في الوقت الذي سجلت فيه 4158 حالة شفاء كما سجلت ايضا 58 حالة وفاة".

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