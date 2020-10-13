الصحة العراقية تسجل 58 وفاة و 3921 اصابة جديدة بكورونا وعدد المتعافين يتجاوز الـ 4 الأف

2020/10/13 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت وزارة الصحة العراقية مجدداً عدد متعافين أكثر من المصابين في الموقف الوبائي لهذا اليوم.

وقالت الوزارة في البياني انها سجلت اليوم 58 وفاة و 3921 اصابة جديدة قابلتها 4158 حالة تعاف.

ونشرت الوزارة في الموقف الوبائي تفاصيل ما سجلته كل محافظة عل حدة وفق ما مبين داخل الخبر

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