2020/10/13 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداد
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سجلت وزارة الصحة العراقية مجدداً عدد متعافين أكثر من المصابين في الموقف الوبائي لهذا اليوم.
وقالت الوزارة في البياني انها سجلت اليوم 58 وفاة و 3921 اصابة جديدة قابلتها 4158 حالة تعاف.
ونشرت الوزارة في الموقف الوبائي تفاصيل ما سجلته كل محافظة عل حدة وفق ما مبين داخل الخبر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تسجل 58 وفاة و 3921 اصابة جديدة بكورونا وعدد المتعافين يتجاوز الـ 4 الأف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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