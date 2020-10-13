مطالبة نيابية بإنشاء مصاف نفطية جديدة لزيادة واردات الدولة

2020/10/13 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد علي، الثلاثاء، بإنشاء مصاف نفطية جديدة جديدة، وإدارة الملف النفطي بطريقة حديثة وأكثر مرونة بعيداً عن الشكل الكلاسيكي الذي يدار به الملف حالياً.

وقال علي في تصريح صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، إن "من بين التحديثات المطلوبة في إدارة الملف النفطي، هو إنشاء المصافي وشركات البتروكيماويات والشركات الخاصة بإنتاج الغاز الطبيعي مع توفر حقول الغاز، مبينا أن "كل هذه الأمور تزيد من واردات الدولة، وتقلل من مصروفاتها في استيراد الغاز والكاز لإنتاج الكهرباء".

وأضاف أنه "قد تحتاج هذه الأمور إلى أموال لإنشائها، ولكن الحكومة في كل عام تصرف بحدود 3 مليارات دولار على شراء المشتقات النفطية وتستطيع بهذه الاموال بناء مصفى ينتج 30 ألف برميل يوميا، منتقداً "عدم وجود ستراتيجية خاصة بوزارة النفط".

واعلنت الحكومة العراقية، الخميس، تفاصيل عقد مع شركة يابانية مختصة بالصناعات النفطية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في بيان، ان الاخير "استقبل وفداً يابانياً يمثل مجموعة المشروع الياباني (FCC) في مصافي الجنوب، والذي سيقوم بتحويل المخلفات الفائضة في الصناعات النفطية الى منتجات عالية القيمة".

ووصف الكاظمي، وفقا للبيان، "المشروع بأنه بداية لشراكة طويلة مع اليابان، ونموذج للتعاون الاقتصادي المثمر الذي سيسهم في تدعيم القطاع النفطي العراقي".

وكانت مراسم توقيع عقد مشروع (FCC) المخطط له في مصافي الجنوب قد جرت اليوم، مع شركة(J.G.C)، بحضور وزيري النفط والتخطيط.

ويهدف المشروع الى زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة مصافي الجنوب، عبر تحويل مخلفات الإنتاج الفائضة المتمثلة بالنفط الأسود الى منتجات عالية القيمة، مثل الكازولين عالي الأوكتان، وزيت الغاز، والنفثا المختلطة وزيت الوقود، بمواصفات عالمية.

كما يشتمل المشروع على وحدة التكسير بالعامل المساعد في البصرة قرب مصفى الشعيبة، وهي من المشاريع ذات التكنولوجيا المتطورة، والتي تدخل العراق لأوّل مرة، وستعمل على تحويل مادة النفط الأسود التي تشكل 40-50%من النفط الخام، الى منتجات خفيفة عالية القيمة.

يذكر أن المشروع سيكون بطاقة 55 ألف برميل في اليوم، وسيشتمل على إنتاج الغاز السائل بطاقة 1000 طن يومياً، وإنتاج مادة البانزين بحدود 4200 متر مكعب يومياً، وإنتاج مادة زيت الغاز المهدرج بطاقة 1200 متر مكعب يومياً، وكذلك ستوفر إنتاج زيت الوقود لمحطات الكهرباء.

كما ستعمل هذه المشاريع،التي تعتمد المواصفات الأوروبية الصديقة للبيئة،(يورو5 )، على توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة، بحسب البيان.

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