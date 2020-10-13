الحشد الشعبي يباشر بخطة تأمين زيارة وفاة الرسول الاعظم في النجف الاشرف

2020/10/13 | 16:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أفادت قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، بأن عناصر فرقة الامام علي القتالية (اللواء 2 حشد شعبي) بدأت بالانتشار في ما أوكل اليها من مهام في خطة تأمين زيارة وفاة الرسول الاعظم (صلى الله عليه واله) في النجف.وقال قائد العمليات اللواء علي الحمداني في تصريح، تابعته وكالة “المركز الخبري […]

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