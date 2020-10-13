2020/10/13 | 16:20 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 | 04:09 مساءً | عدد القراءات : 10

استمرار المباحثات السياسية للاتفاق على الدوائر الانتخابية

أكدت اللجنة القانونية النيابية، استمرارها في مناقشة ملف نظام الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات.

وقالت عضو اللجنة ألماس فاضل، ان"اللجنة القانونية مستمرة بمناقشة ملف الدوائر الانتخابية وجلسة مجلس النواب بقت مفتوحة منذ السبت الماضي لاكمال الحوارات بشأنها الدوائر الانتخابية".

وأضافت، ان"اللجنة طلبت من الكتل السياسية تزويدها بآرائها بشأن الدوائر الانتخابية"، لافتة الى ان"المباحثات لاتزال جارية ويوم الاثنين استضافت اللجنة، القسم الفني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لبحث الاجراءات التنفيذية للعملية الانتخابية، مشيرة الى ان المفوضية تعاني من مشكلات تتعلق بالتمويل والميزانية".

وشددت، على ان"اللجنة مستمرة في عملها بهذا الشأن والتفاوض مستمر بين الجميع للتوصل الى اتفاق على ملف الدوائر الانتخابية"

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