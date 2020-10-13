كورونا العراق: انخفاض لافت للاصابات الجديدة… ارتفاع هائل للشفاء يقترب من 345 الفاً

2020/10/13 | 16:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد الموقف الوبائي اليوم الثلاثاء: عدد الإصابات: 3921 عدد حالات الشفاء: 4158 عدد حالات الوفاة: 58

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