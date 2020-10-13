إغلاق مجموعات ياهو نهائيًا في 15 ديسمبر 2020

2020/10/13 | 16:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

تتجه شركة فيريزون (Verizon) إلى إغلاق مجموعات ياهو (Yahoo Groups) نهائيًا بحلول 15 ديسمبر 2020 وإلغاء اتصال موقع (groups.yahoo.com) بالإنترنت نهائيًا.

وأعلنت شركة فيريزون، التي اشترت ياهو في عام 2017، عن القرار عبر رسائل بريد إلكتروني مرسلة إلى مستخدمي مجموعات ياهو، بالإضافة إلى رسالة تم نشرها عبر موقع المجموعات.

ويمثل الإعلان نهاية الطريق لأحد أنظمة لوحات الرسائل عبر الإنترنت الكبرى في ذلك الوقت.

وبالرغم من تاريخها الطويل الأمد، فإن خدمة مجموعات ياهو، التي تم إطلاقها قبل 19 عامًا في عام 2001، تراجعت عبر السنين وفقدت ببطء معظم قاعدة المستخدمين التي كانت ذات يوم ضخمة لصالح خدمات أحدث، مثل ريديت (Reddit) ومجموعات جوجل ومجموعات فيسبوك.

وأشارت شركة فيريزون، التي لم يكن لديها خطة لإحياء الخدمة، إلى انخفاض مطرد في الاستخدام على مدار السنوات العديدة الماضية، وبدأت بالتخلص من مجموعات ياهو في العام الماضي.

وتم الإعلان عن عملية أولية من مرحلتين في شهر أكتوبر 2019، وقالت الشركة: إن المستخدمين لن يعودوا قادرين على إضافة محتوى جديد ضمن الموقع بعد 21 أكتوبر، مع خطط لإزالة المحتوى السابق نهائيًا في 14 ديسمبر 2019.

وأوقفت فيريزون أي محاولات للمستخدمين لأرشفة مناقشاتهم السابقة، وفي حين أن إجراءات فيريزون لعام 2019 سمحت لموقع مجموعات ياهو بالعيش، إلا أن الموقع لم يكن كما كان سابقًا.

وفقد المستخدمون القدرة على نشر المناقشات الجديدة عبر لوحات ياهو، لكن لا يزال لديهم القدرة على إضافة مجموعات جديدة وإجراء محادثات جماعية عبر البريد الإلكتروني مع جميع الأعضاء في وقت واحد.

وحولت فيريزون من خلال قراريها مجموعات ياهو من لوحة رسائل إلى قائمة بريدية، وهو القرار الذي رأى فيه الكثيرون نهاية للخدمة وتوقعوا إغلاقها في عام 2020 أو بعد ذلك.

ووفقًا لشركة فيريزون، لن يتمكن مستخدمو مجموعات ياهو من إنشاء مجموعات جديدة.

ويتم في الوقت الحالي ترك وظيفة البريد الإلكتروني نشطة، لكنها ستتوقف بعد 15 ديسمبر 2020 مع إغلاق فيريزون جميع البنية التحتية للمجموعات.

وتشجع فيريزون الأعضاء المتبقين، الذين لم يغادروا الموقع في شهر ديسمبر الماضي، للانتقال إلى أماكن جديدة.



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