وزارة الصحة تسجل 3921 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 4158 حالة

2020/10/13 | 16:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اعلنت وزارة الصحة احصائية جديدة بعدد الاصابات وحالات الشفاء والوفيات بفيروس كورونا في عموم البلاد.

وذكر الوزارة في موقفها اليومي تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،اليوم الثلاثاء، ان "حالات الاصابة بفيروس كورونا في عموم البلاد بلغت 3921 ، فيما بلغت حالات الشفاء 4158 حالة".

وسجلت الوزارة في موقفها اليومي 58 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

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