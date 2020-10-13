العراق يسجل 3921 اصابة جديدة بكورونا

2020/10/13 | 16:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الثلاثاء، وفاة 58 مصابا بفيروس كورونا وتسجيل قرابة 4000 اصابة جديدة بالوباء في عموم مناطق ومدن العراق خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها شخصت 3921 اصابة جديدة بالفيروس، مشيرة الى تماثل 4158 مريضا بالجائحة للشفاء.

وادناه جدول عن كامل الموقف الوبائي.

PUKmedia وزارة الصحة والبيئة‌

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