2020/10/13 | 16:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 900 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، وشفاء 336 اصابة من الفايروس المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيانها رقم 230 وحصل PUKmedia على نسخة منه، ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا هو كالتالي:

1- الفحوصات:

* اجراء 5609 فحصا جديداً.

* 1917 في اربيل ، 1207 في السليمانية، 187 في كرميان، 2264 في دهوك، و34 في حلبجة.

2- الاصابات:

* 900 اصابة جديدة.

* 317 في اربيل ، 302 في السليمانية، 32 في كرميان، 230 في دهوك، و19 في حلبجة.

3- الشفاء:

* 429 حالة جديدة.

* 104 في اربيل ، 26 في السليمانية، 36 في كرميان، 250 في دهوك، و13 في حلبجة.

5- الوفيات:

* 22 حالة وفاة.

* 4 في اربيل ، 8 في السليمانية، 2 في كرميان، 6 في دهوك، و2 في حلبجة.

6- المجموع الكلي:

* العزل الصحي: مجموع المواطنين الذين دخلوا العزل الصحي 21871 مواطناً، المغادرون للعزل الصحي 21871 مواطناً.

* الفحوصات: مجموع الفحوصات 536527 فحصا، 193731 في اربيل ، 128859 في السليمانية، 209151 في دهوك، 4786 في حلبجة.

* الاصابات: مجموع الاصابات 57365 اصابة، 21073 في اربيل ، 18499 في السليمانية، 15833 في دهوك، 2020 في حلبجة.

* الشفاء: مجموع حالات الشفاء وصلت الى 35705 حالة، 15673 في اربيل ، 10862 في السليمانية، 7273 في دهوك، 1897 في حلبجة.

* الراقدون في المستشفيات: مجموع الحالات 19620 حالة، 4731 في اربيل ، 6604 في السليمانية، 8215 في دهوك، و70 في حلبجة.

* الوفيات: مجموع الوفيات بلغ 2040 حالة، 609 اربيل ، 1033 في السليمانية، 345 في دهوك، و53 في حلبجة.

PUKmedia خاص‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقليم يسجل 900 اصابة جديدة بكوفيد 19) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقليم يسجل 900 اصابة جديدة بكوفيد 19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).