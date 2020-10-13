38 مليون إصابة بكورونا حول العالم والوفيات مليون و85 ألفاً

2020/10/13 | 16:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

كشف الإحصائيات الأخيرة المتعلقة بآخر مستجدات فيروس كوفيد ـ 19 حول العالم أن الإصابات التي سجلت في دول العالم (216 دولة) بلغت 38 مليونا و70 ألف إصابة، كما تجاوزت حالات الوفاة جراء مضاعفات الفيروس التاجي المليون بسبعين ألفا، وبلغت حالات التعافي 28 مليونا و622 ألف حالة شفاء.

ووفقا للإحصائيات الجديدة سجلت دول العالم اليوم (حتى اللحظة) 38 ألفا و463 إصابة جديدة، كما سجلت 700 حالة وفاة.

فيما بلغ عدد الحالات النشطة المصابة بالفيروس حول العالم 8 ملايين و364 ألفا و430 حالة نشطة، من بينها 96 ألف حالة معقدة، كما انخفض معدل الإماتة للحالات المصابة إلى 4% من إجمالي المصابين في أغلب دول العالم.

وبحسب البيانات الموثقة، تعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل وروسيا وكولومبيا واسبانيا والأرجنتين على التوالي الأكثر تضررا على الإطلاق من حالات الإصابة بالمرض في العالم إذ سجلت الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن 8.039 ملايين إصابة، والهند 7.177 مليون إصابة، والبرازيل 5.103 ملايين إصابة، وروسيا1.326 مليون إصابة، وكولومبيا 919 ألف إصابة وأشبانيا 918 ألف إصابة.



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