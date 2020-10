2020/10/13 | 16:30 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى نائب رئيس نادي النفط الاستاذ كاظم محمد سلطان الاخبار التي تحدثت عن تركه العمل في نادي النفط الرياضي .وقال سلطان انارتباطه مع نادي النفط اشبه بالارتباط الكاثوليكي لكونه النادي الذي افنيت عمري من اجله منذ كان فريقا في الدرجة الثالثة الى فريقينافس الفرق الجماهيرية وبقوة مشددا على ان النادي هو بيته الذي لايمكن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كاظم سلطان: ارتباطي مع النفط ( كاثوليكي ) ولاعودة لاتحاد الكرة first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاظم سلطان: ارتباطي مع النفط ( كاثوليكي ) ولاعودة لاتحاد الكرة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاظم سلطان: ارتباطي مع النفط ( كاثوليكي ) ولاعودة لاتحاد الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).