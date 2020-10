2020/10/13 | 16:35 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل مدرب منتخبنا الوطني للشباب، قحطان جثير، وملاكه التدريبي المساعد، متابعته لمباريات لاعبي المنتخب أثناء مشاركتهم مع أنديتهم تحضيراً للدوري العراقي الممتاز. وتأتي المتابعة الدورية للمدرب جثير، وملاكه المساعد، من أجل متابعة اللاعبين من خلال مشاركتهم مع الأندية والدقائق التي يلعبونها، بما يسهم بالإطلاع على مستوياتهم الفنية والبدنية أثناء تواجدهم مع المنتخب خلال فترة المعسكرات،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدرب منتخب الشباب قحطان جثير وملاكه المساعد يُتابع لاعبيه مع أندية الدوري الممتاز first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب منتخب الشباب قحطان جثير وملاكه المساعد يُتابع لاعبيه مع أندية الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب منتخب الشباب قحطان جثير وملاكه المساعد يُتابع لاعبيه مع أندية الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).