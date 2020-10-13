أزمة الجائحة في العراق: آلاف الإصابات الجديدة وعشرات الضحايا

الترا عراق - فريق التحرير
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الثلاثاء، إلى نحو 410 آلاف حالة، بعد تسجيل آلاف الإصابات الجديدة بالفيروس.
سجل العراق نحو 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة
ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 13 تشرين الأول/أكتوبر، وتضمن تسجيل 3921 إصابة، و58 حالة وفاة خلال 24 ساعة.
كما أشار الموقف، إلى تسجيل 4158 حالة تماثل إلى الشفاء لترتفع النسبة إلى أكثر من 84%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 55 ألف شخص، 500 منهم تحت العناية المركزة.
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