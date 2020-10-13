اللجنة المالية تتسلم ورقة الإصلاح الاقتصادي وستبدأ بتدقيقها

2020/10/13 | 16:38 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن نائب رئيس اللجنة المالية مثنى السامرائي، الثلاثاء، عن تسلم اللجنة ورقة الإصلاح الاقتصادي للبدء بتدقيقها، فيما اعرب وزير المالية عن أمله في أن تلقى الورقة دعم اللجنة المالية.

وقال السامرائي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "اللجنة المالية النيابية استلمت ورقة الإصلاح الاقتصادي التي أُصطلح عليها بالورقة البيضاء من وزير المالية علي عبد الأمير علاوي لعرضها على اللجنة المالية وتدقيقها وابداء الملاحظات حولها ومراجعتها مع وزارتي المالية والتخطيط تمهيدا لعرضها على البرلمان".

واضاف ان "اللجنة المالية ستعكف على دراسة الورقة الإصلاحية وستعمل على دعم أي توجهات واقعية تصب في خدمة الاقتصاد العراقي وتسهم في إيجاد حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية مع ضرورة الاهتمام بالحلول الجذرية التي تضع اقتصاد البلاد على سكة آمنة توفر للأجيال القادمة مناخاً قابلاً للتطور والتقدم".

من جانبه، أعرب وزير المالية عن أمله "في أن تلقى الورقة الإصلاحية التي قدمتها الحكومة دعم اللجنة المالية"، مؤكداً أن "الحكومة مستعدة لمناقشة تفاصيلها والاستماع لأي ملاحظات حقيقة تطرح من قبل اللجنة ومجلس النواب وتسهم في تطوير الورقة وإنضاجها".





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