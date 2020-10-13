المشتركة تعلن المباشرة بفتح مركزي التنسيق الأمني الرئيسيين في بغداد وأربيل

2020/10/13 | 16:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، المباشرة بفتح مركزي التنسيق الأمني المشترك الرئيسيين في بغداد وأربيل.

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