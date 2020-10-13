نائب عن سائرون يتهم الحكومة بـ”افتعال” أزمة الرواتب لتكبيل البلاد بالديون

2020/10/13 | 16:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اتهم النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، اليوم الثلاثاء، الحكومة بافتعال أزمة الرواتب لتكبيل العراق بالقروض الخطيرة.وقال العكيلي في تصريح صحفي،إن “تأخر الرواتب مسرحية مفتعلة هدفها الضغط على مجلس النواب للتصويت على اقتراض جديد يكبل العراق والأجيال القادمة بفوائد خطيرة”.وأوضح، أن “البرلمان عليه أن ينظر للازمة المالية بشكل علمي وعملي […]

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